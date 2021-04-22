Шварц ответил на вопрос о состоянии Лесового перед матчем с «Химками»

Главный тренер Динамо Сандро Шварц перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» поделился ожиданиями от встречи, а также рассказал о состоянии нападающего Даниила Лесового.

23-летний россиянин получил небольшое повреждение и должен был восстановиться к игре против «Химок».

В нынешнем сезоне РПЛ Лесовой провел 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

«Химки» — организованная команда, которая агрессивно обороняется. Нас ждет сложный матч, интересно будет посмотреть на тактическую борьбу в матче.

Мы будем отталкиваться от своей игры. Один из центральных защитников соперника дисквалифицирован. Готовимся к двум разным схемам от «Химок» — в 4 и 5 защитников", — сказал Шварц.

«Лесовой вчера частично провел тренировку в общей группе. Пока неизвестно, будет он в старте или в запасе. У соперника травмирован Денис Глушаков, это очень важный игрок в их схеме. Квалифицированный футболист. «Химки» вообще за последние 15 туров взяли 32 очка, это очень сильный результат, мы заработали только 29. Они успешно играют при нынешнем тренере», — рассказал тренер.

(Сергей Федоров)