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Шварц рассказал о планах «Динамо» на остаток сезона

12:15
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о планах на остаток сезона.

«У нас молодая команда. Но сейчас мы не говорим о каких-то итоговых целях на сезон. Мы отталкиваемся от каждой игры по отдельности. Конечно, мы стараемся быть как можно выше, но идем от матча к матчу.
«Спартак» и ЦСКА подсели, мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Отталкиваемся от нашей игры. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте», — сказал Шварц.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице.

(Сергей Федоров)

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