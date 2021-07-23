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Шварц оценил игру «Динамо» в победном матче с «Ростовом»

23 июля 2021, 23:36
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0).

— Я очень доволен результатом и тем, что мы начали сезон с победы. К сожалению, на матче не было зрителей, которых нам не хватало. У нас сегодня была очень трогательная встреча с болельщиками, которые приехали на матч, но не смогли на нем присутствовать. Я бы хотел поблагодарить их за это.

Что касается игры, то я бы отметил то, насколько мы надежно и грамотно оборонялись. У нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки, и первый гол мы забили в одной из них. Второй гол пришел со стандарта. Во втором тайме мы также создали массу моментов, но, к сожалению, не смогли забить, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Вы ставите команде атакующий футбол, но в первом тайме ей пришлось много играть в обороне. Насколько это соответствовало вашему плану на игру?

— Мы знали, что сегодня будет очень много борьбы, и обращали внимание на то, что очень важно выигрывать подборы. Считаю, что команда показала очень хорошее качество игры и свой боевой дух, что и привело к победе.

— «Ростов» чем-то смог удивить вас в этом матче?

— Честно говоря, нет. Мы хорошо знали, по какой схеме играет наш соперник. Стиль футбола «Ростова» нас не удивил, в том числе, потому что мы очень хорошо проанализировали эту команду. Я бы хотел отметить наш аналитический отдел, который по полочкам разложил всю игру ростовчан.

— Как оцените первую игру Кутицкого в премьер-лиге?

— Он сегодня вышел в опорную зону, но иногда переходил на позицию «восьмерки». Мы решили его выпустить, потому что он очень хорошо проявил себя на сборах как раз на позиции опорника.

— Бальбуэна и Лаксальт выполнили все установки, которые вы им дали?

— Я полностью доволен тем, как они проявили себя. Хотел бы выделить характер парней и их человеческие качества. Сегодня вся команда выступила как единое целое.

— Почему в концовке не выпустили Галкина и Гладышева, чтобы ребята почувствовали вкус большого футбола?

— Еще не пришло их время, нужно набраться терпения, все-таки это еще молодые футболисты. Сейчас им нужно продолжать так же усердно работать на тренировках, и вполне вероятно, что они заслужат свое игровое время.

— Приз лучшему игроку матча получил Захарян. Считаете заслуженно?

— Он сегодня очень хорошо действовал, показал очень зрелую игру. Арсен отлично проявил себя и в атаке, и в оборонительных действиях. Он постоянно работает на команду, цепляется за мячи и всегда готов приносить пользу команде. Хочу отметить, что были и другие кандидаты на этот приз, потому что многие сегодня показали добротный футбол.

Ростов — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-zaxaryan-pokazal-ocen-zreluyu-igru-on-postoyanno-rabotaet-na-komandu

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Иван Шитик все материалы автора

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