Шварц оценил игру «Динамо» в победном матче с «Ростовом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0).
— Я очень доволен результатом и тем, что мы начали сезон с победы. К сожалению, на матче не было зрителей, которых нам не хватало. У нас сегодня была очень трогательная встреча с болельщиками, которые приехали на матч, но не смогли на нем присутствовать. Я бы хотел поблагодарить их за это.
Что касается игры, то я бы отметил то, насколько мы надежно и грамотно оборонялись. У нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки, и первый гол мы забили в одной из них. Второй гол пришел со стандарта. Во втором тайме мы также создали массу моментов, но, к сожалению, не смогли забить, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— Вы ставите команде атакующий футбол, но в первом тайме ей пришлось много играть в обороне. Насколько это соответствовало вашему плану на игру?
— Мы знали, что сегодня будет очень много борьбы, и обращали внимание на то, что очень важно выигрывать подборы. Считаю, что команда показала очень хорошее качество игры и свой боевой дух, что и привело к победе.
— «Ростов» чем-то смог удивить вас в этом матче?
— Честно говоря, нет. Мы хорошо знали, по какой схеме играет наш соперник. Стиль футбола «Ростова» нас не удивил, в том числе, потому что мы очень хорошо проанализировали эту команду. Я бы хотел отметить наш аналитический отдел, который по полочкам разложил всю игру ростовчан.
— Как оцените первую игру Кутицкого в премьер-лиге?
— Он сегодня вышел в опорную зону, но иногда переходил на позицию «восьмерки». Мы решили его выпустить, потому что он очень хорошо проявил себя на сборах как раз на позиции опорника.
— Бальбуэна и Лаксальт выполнили все установки, которые вы им дали?
— Я полностью доволен тем, как они проявили себя. Хотел бы выделить характер парней и их человеческие качества. Сегодня вся команда выступила как единое целое.
— Почему в концовке не выпустили Галкина и Гладышева, чтобы ребята почувствовали вкус большого футбола?
— Еще не пришло их время, нужно набраться терпения, все-таки это еще молодые футболисты. Сейчас им нужно продолжать так же усердно работать на тренировках, и вполне вероятно, что они заслужат свое игровое время.
— Приз лучшему игроку матча получил Захарян. Считаете заслуженно?
— Он сегодня очень хорошо действовал, показал очень зрелую игру. Арсен отлично проявил себя и в атаке, и в оборонительных действиях. Он постоянно работает на команду, цепляется за мячи и всегда готов приносить пользу команде. Хочу отметить, что были и другие кандидаты на этот приз, потому что многие сегодня показали добротный футбол.
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-zaxaryan-pokazal-ocen-zreluyu-igru-on-postoyanno-rabotaet-na-komandu
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