Новичок киевского «Динамо» Рамирес объяснил, почему он не перешел в «Рубин»

Форвард киевского «Динамо», новичок команды Эрик Рамирес прокомментировал информацию о том, что он мог стать игроком «Рубина».

«Переход в «Рубин»? Действительно, такая возможность была, — цитирует Рамиреса официальный сайт «Динамо» 23 июля. — Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.

Я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины».

22-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 31 матч за словацкий ДАК и забил 16 мячей.

Ранее в «Рубине» опровергли информацию о причинах срыва сделки с Рамиресом, которую опубликовал украинский журналист Игорь Бурбас.