Новичок киевского «Динамо» Рамирес объяснил, почему он не перешел в «Рубин»
Форвард киевского «Динамо», новичок команды Эрик Рамирес прокомментировал информацию о том, что он мог стать игроком «Рубина».
«Переход в «Рубин»? Действительно, такая возможность была, — цитирует Рамиреса официальный сайт «Динамо» 23 июля. — Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.
Я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины».
22-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 31 матч за словацкий ДАК и забил 16 мячей.
Ранее в «Рубине» опровергли информацию о причинах срыва сделки с Рамиресом, которую опубликовал украинский журналист Игорь Бурбас.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/erik_ramires_robitimu_vse_dlya_togo_schob_dinamo_znovu_stalo_chempionom/
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