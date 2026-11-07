Шварц объяснил переход «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил тактические перестановки во втором тайме победного матча 14-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:1).

Бело-голубые остались в меньшинстве после удаления вингера Артура Гомеса на 42-й минуте. В перерыве тренерский штаб выпустил на поле защитника Максима Осипенко.

«Не стоит забывать, что мы играли в меньшинстве. В перерыве мы выпустили Осипенко и перешли на игру в три центральных защитника. Максим также помогал нам при выходе из обороны в атаку, помогал разбивать прессинг соперника. При этом наши крайние защитники перешли на позиции латералей», — сказал Шварц на пресс-конференции.