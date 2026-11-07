«Увидите, где эти раки зимуют». «Зенит» опубликовал эпиграмму к матчу РПЛ против «Ростова»

«Зенит» опубликовал эпиграмму к домашнему матчу 14-го тура РПЛ против «Ростова».

«Кому Дон тих, а кому — стих, белый, долгий.

Плотно стелется над рекой туманом.

Каждый казак хочет стать атаманом.

Увы, вместо шашек — на вырост футболки.

Мы знаем: ростовские складно рифмуют,

И раки у вас уважаемы всеми.

Бросайте свой юг и айда к нам на север —

Увидите, где эти раки зимуют», — написал «Зенит» в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 8 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ (30 очков), уступая лидирующему «Динамо» одно очко, но имея игру в запасе. «Ростов», с 18 очками, идет шестым.