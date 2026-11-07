«Краснодар» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

В субботу, 7 ноября, «Краснодар» примет ЦСКА в центральном матче 14-го тура РПЛ сезона-2026/27. Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ», где будут доступны ход игры, статистика и итоговый результат.

Прямую трансляцию матча бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало предматчевого эфира — в 18.30 мск. На телеканале «Матч Премьер» прямая трансляция начнется в 19.25 мск. Для просмотра «Матч Премьер» требуется платная подписка. Также трансляция будет на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«Краснодар» в 13-м туре на выезде проиграл «Родине» (1:2). Команда Мурада Мусаева не побеждает в чемпионате на протяжении семи матчей. После 13 туров южане набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

ЦСКА в предыдущем туре сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). Армейцы набрали 26 очков и находятся на третьей строчке таблицы РПЛ. Победа в Краснодаре позволит московской команде увеличить отрыв от ближайшего соперника до шести очков.

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