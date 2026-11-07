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Краснодар — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн 7 ноября 2026

«Краснодар» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 7 ноября, «Краснодар» примет ЦСКА в центральном матче 14-го тура РПЛ сезона-2026/27. Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ», где будут доступны ход игры, статистика и итоговый результат.

Прямую трансляцию матча бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало предматчевого эфира — в 18.30 мск. На телеканале «Матч Премьер» прямая трансляция начнется в 19.25 мск. Для просмотра «Матч Премьер» требуется платная подписка. Также трансляция будет на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«Краснодар» в 13-м туре на выезде проиграл «Родине» (1:2). Команда Мурада Мусаева не побеждает в чемпионате на протяжении семи матчей. После 13 туров южане набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

ЦСКА в предыдущем туре сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). Армейцы набрали 26 очков и находятся на третьей строчке таблицы РПЛ. Победа в Краснодаре позволит московской команде увеличить отрыв от ближайшего соперника до шести очков.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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