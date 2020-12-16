Шварц: «Не могу сказать, что красная карточка Евгеньеву была несправедливой»
21:22
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц согласился с решением арбитра матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:2) Виталия Мешкова показать вторую желтую карточку защитнику бело-голубых Роману Евгеньеву при счете 0:1.
«Не могу сказать, что вторая карточка Евгеньеву несправедлива, — сказал Шварц. — Если какие-то вопросы и есть, то по первой карточке. Нам надо прибавлять в том, как мы доигрываем такие сложные матчи, когда оказываемся без мяча. Нам нужно больше характера и энергии».
При этом Шварц не стал комментировать момент с не засчитанным Мешковым и ВАР голом Грулева на первых минутах, сказав, что не видел повтора. (Игорь Рабинер)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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