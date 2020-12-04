Шварц назвал сильные стороны «Арсенала»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, какие сильные стороны видит в игре «Арсенала» в преддверии матча против команды из Тулы в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ.

— Не хотел бы до игры давать оценки по игрокам. «Арсенал» — команда, которая агрессивно обороняется. Хорошо играет без мяча и по позициям. Если мы не выдадим лучшую игру, туляки воспользуются этим. У них хорошие игроки в полузащите, хорошая «десятка» и форварды. Нам надо полностью выложиться и оказать максимальное давление на соперника. Последняя игра показала: нам нужно активно защищаться. Нужно играть с большим желанием и порадовать фанатов.

(Наталья Юрина)