Шварц назвал сильные стороны «Арсенала»
14:32
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, какие сильные стороны видит в игре «Арсенала» в преддверии матча против команды из Тулы в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ.
— Не хотел бы до игры давать оценки по игрокам. «Арсенал» — команда, которая агрессивно обороняется. Хорошо играет без мяча и по позициям. Если мы не выдадим лучшую игру, туляки воспользуются этим. У них хорошие игроки в полузащите, хорошая «десятка» и форварды. Нам надо полностью выложиться и оказать максимальное давление на соперника. Последняя игра показала: нам нужно активно защищаться. Нужно играть с большим желанием и порадовать фанатов.
(Наталья Юрина)
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16:30 06/12/2020
+2 =5 -3 (11 - 13)
6.44
6.20
6.03
5.72
5.72
5.72
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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