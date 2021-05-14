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Шварц: «Хотим полностью выложиться и добиться победы над ЦСКА»

11:08
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Нас ждет заключительная домашняя игра против серьезного соперника. Хотим полностью выложиться и добиться победы. ЦСКА сохраняет шансы на еврокубки, а мы хотим хорошо закончить сезон. Соперник хорош во всех зонах. Нам важно быстро переходить из обороны в атаку и использовать свободные зоны в нападении.

Мы подходим к этой игре с полной мотивацией. Не будем экспериментировать, на поле выйдет сильнейший сезон. Наша цель — закончить сезон с 50 очками. За последние годы только Черчесову удавалось набрать больше — 52 очка», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск. Бело-голубые с 47 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, армейцы с 50 очками — на шестой строчке.

(Сергей Федоров)

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