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Самедов: «Смолов достоин места в сборной России, но надо уважать выбор Черчесова»

10:21
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о непопадании форварда «Локомотива» Федора Смолова в расширенный состав национальной команды.

«Он уже давным-давно все доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной. Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Федор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду», — приводит слова Самедова RT.

Смолов вошел в резервный список сборной России на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/861792-samedov-tashuev-berezovskii-rpl

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