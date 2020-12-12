РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Динамо» нужно смело атаковать в матче с «Зенитом»

18:54
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» отметил, что ждет интересной игры.

— Очень важно играть без мяча, а также с мячом с полной самоотдачей, нужно смело идти атаковать, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Как поменяется играть «Зенита» в отсутствии Азмуна?

— Уверены, что это будет напряженная игра. Пока неизвсетно, как будет играть «Зенит». Возможно, это будет 4-3-3 или ромб в середине поля. Посмотрим, будет интересно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир