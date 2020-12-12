Шварц: «Динамо» нужно смело атаковать в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» отметил, что ждет интересной игры.
— Очень важно играть без мяча, а также с мячом с полной самоотдачей, нужно смело идти атаковать, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч Премьер».
— Как поменяется играть «Зенита» в отсутствии Азмуна?
— Уверены, что это будет напряженная игра. Пока неизвсетно, как будет играть «Зенит». Возможно, это будет 4-3-3 или ромб в середине поля. Посмотрим, будет интересно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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