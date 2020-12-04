Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Последняя игра на своем стадионе. Ожидаем непростой матч. «Арсенал» — хорошо организованная команда. Они хорошо обороняются — это показали в последнем матче против «Зенита». Если мы будем правильно занимать позиции на поле, то игра хорошо сложится. Это последняя игра перед нашими болельщиками, мы ставим перед собой цель быстро сыграть и получить три очка», — сказал Шварц.

«Динамо» с 27 очками занимает пятое место в чемпионате России, «Арсенал» с 14 очками — на 13-й строчке. Матч команд пройдет в Москве 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

(Наталья Юрина)