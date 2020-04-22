Шувалов подчеркнул, что после смены владельца никаких кардинальных перемен в ЦСКА не будет
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал новость о том, что государственная корпорации развития стала основным владельцем ЦСКА.
Ранее стало известно, что ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся», — приводит слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова пресс-служба красно-синих.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vebrf-stal-vladeltsem-7763-aktsiy-pfk-cska/