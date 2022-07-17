Комличенко о работе с Карпиным в «Ростове»: «Наша команда крутая благодаря тренеру»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о работе с главным тренером клуба Валерием Карпиным.

«Наша команда крутая благодаря тренеру. Поработайте с ним денек-два и поймете. Это один из лучших тренеров России, этим все сказано. Мне очень нравится работать с Карпиным, я с им прогрессирую», — сказал Комличенко.

9 июля нападающий перешел в «Ростов» из «Динамо». Игрок подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года.

В матче 1-го тура РПЛ форвард «Ростова» забил гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Динамо» и сравнял счет в игре (1:1) Бывший нападающий «Динамо» демонстративно не стал праздновать гол в ворот московской команды.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист ранее работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год.