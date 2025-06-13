Шунин признался, что мог оказаться в «Спартаке» после ухода из «Динамо»
Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что мог перейти в «Спартак».
«Честно говоря, было обсуждение насчет «Спартака». Но в начале нашего разговора с вами я сказал, что, безусловно, я в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака». Уйти для чего? Есть многие футболисты, которые переходили из «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» в «Спартак». Наверное, это не моя история, — сказал Шунин в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. Он принял участие в 366 матчах бело-голубых во всех турнирах и отыграл 125 из них на ноль.
Летом 2024 года голкипер покинул московский клуб. 7 мая 2025 года футболист объявил о завершении карьеры.
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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