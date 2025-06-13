Шунин признался, что мог оказаться в «Спартаке» после ухода из «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что мог перейти в «Спартак».

«Честно говоря, было обсуждение насчет «Спартака». Но в начале нашего разговора с вами я сказал, что, безусловно, я в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака». Уйти для чего? Есть многие футболисты, которые переходили из «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» в «Спартак». Наверное, это не моя история, — сказал Шунин в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. Он принял участие в 366 матчах бело-голубых во всех турнирах и отыграл 125 из них на ноль.

Летом 2024 года голкипер покинул московский клуб. 7 мая 2025 года футболист объявил о завершении карьеры.