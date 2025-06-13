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13 июня 2025, 14:30

Шунин признался, что мог оказаться в «Спартаке» после ухода из «Динамо»

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что мог перейти в «Спартак».

«Честно говоря, было обсуждение насчет «Спартака». Но в начале нашего разговора с вами я сказал, что, безусловно, я в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака». Уйти для чего? Есть многие футболисты, которые переходили из «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» в «Спартак». Наверное, это не моя история, — сказал Шунин в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. Он принял участие в 366 матчах бело-голубых во всех турнирах и отыграл 125 из них на ноль.

Летом 2024 года голкипер покинул московский клуб. 7 мая 2025 года футболист объявил о завершении карьеры.

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Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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