Добровинский — о Карпине: «Надеюсь, что именно с «Динамо» он возьмет первый трофей»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

«Новая кровь — всегда хорошо. Интересно, что из этого получится. Валерий Карпин — хороший тренер, но ничего не выигрывал. И я надеюсь, что именно с «Динамо» он возьмет трофей. Все, что я слышал о нем, было только позитивным. Я оптимист, надеюсь на лучшее. Ходят слухи, что еще и Сергеев с Осипенко могут пополнить команду, это здорово. Мне нравился атакующий футбол Лички. Надеюсь, Карпин сохранит почерк. У Карпина есть большой плюс — он работает с молодежью, а у нас она очень хорошая», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее в СМИ появилась фотография с подписания контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с московским «Динамо».

На снимке 56-летний специалист позирует с футболкой «Динамо» под номером 2028 в компании генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова.