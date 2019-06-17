Шунин - лучший игрок "Динамо" в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Фанаты "Динамо" признали голкипера Антона Шунина лучшим игроком команды в сезоне-2018/19. Как сообщает fcdin.com, он набрал 41 процент голосов.

Второе место занял хавбек Жоаузинью (26 процентов), третье - защитник Роман Евгеньев (9 процентов). Шунин впервые получит этот приз - он будет вручен ему либо на встрече с болельщиками, либо на одном из домашних матчей сезона.

В минувшем сезоне Шунин провел 30 матчей за "Динамо", в которых пропустил 28 голов. Бело-голубые заняли 12-е место в РПЛ-2018/19.

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