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Шуньич рассказал, как проводят тренировки в «Динамо»

13:16
Игроки «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Игроки «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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Защитник «Динамо» Тони Шуньич рассказал о том, как тренируется во время пандемии коронавируса и приостановки чемпионата России.

— По возвращении из Сочи какое-то время работал дома самостоятельно, а потом клуб организовал нам онлайн-тренировки по видеосвязи, — приводит слова Шуньича пресс-служба «Динамо». — Их проводит наш тренер по физподготовке Пепе и должен сказать, что занятия классные. Упражнения с резинкой, велосипеды. Пепе постоянно пытается разнообразить тренировки и, по-моему, не провел ни одной одинаковой. Чем занимаюсь дома? В шахматы играю постоянно — люблю эту игру. Еще сериалы смотрим — мне кажется их сейчас все смотрят. Готовлю еще иногда, но крайне редко — в основном этим девушка занимается (улыбается).

В текущем сезоне 31-летний Шуньич провел 16 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.

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