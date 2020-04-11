Шуньич рассказал, как проводят тренировки в «Динамо»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич рассказал о том, как тренируется во время пандемии коронавируса и приостановки чемпионата России.

— По возвращении из Сочи какое-то время работал дома самостоятельно, а потом клуб организовал нам онлайн-тренировки по видеосвязи, — приводит слова Шуньича пресс-служба «Динамо». — Их проводит наш тренер по физподготовке Пепе и должен сказать, что занятия классные. Упражнения с резинкой, велосипеды. Пепе постоянно пытается разнообразить тренировки и, по-моему, не провел ни одной одинаковой. Чем занимаюсь дома? В шахматы играю постоянно — люблю эту игру. Еще сериалы смотрим — мне кажется их сейчас все смотрят. Готовлю еще иногда, но крайне редко — в основном этим девушка занимается (улыбается).

В текущем сезоне 31-летний Шуньич провел 16 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.