Шпинев высказался о критике ветеранов российского футбола в адрес футболистов, выступающих в Европе

Представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о критике ветеранов российского футбола в адрес футболистов, выступающих в Европе.

«Скептики говорили, зачем возвращаться «Аталанту»? Я с уважением отношусь к людям в возрасте, но не понимаю Евгения Ловчева, который ставит какие-то клеймо футболистам. Выражал мнение, что у Захаряна в Испании видится такое же будущее, как у Миранчука в Италии... Зачем все это говорить и обсуждать? Зачем такое мнение выдавать в общественность? Люди, которые всю жизнь были в футболе, понимают, что Захарян месяц еще в Испании, проходит этап адаптации. Что касается Алексея, то любой футболист был бы счастлив оказаться и пройти по такой же дороге. Я не считаю, что этот путь неудачный. Наш футболист играет в европейском клубе, надо спросить у Алексея — жалеет ли он сам? Я думаю, он скажет нет», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Захарян в «Реале Сосьедад» повторит судьбу Алексея Миранчука, который нечасто получает игровое время в «Аталанте».