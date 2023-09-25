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Сегодня, 11:52

Изидор прокомментировал итог матча «Локомотив» — «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор расстроен из-за поражения от «Локомотива» (1:2), но надеется, что со следующего матча начнется победная серия его команды.

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию. «Локомотив» играл хорошо. Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Изидора ТАСС.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз забил 1 гол в 3 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 9 матчах. Команда становилась чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

Источник: https://tass.ru/sport/18832049
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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