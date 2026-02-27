Шпилевский: «Карседо после чемпионства с «Пафосом» не тренирует «Факел» — пошел в «Спартак». А я — в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» объяснил, почему решил возглавить нижегородскую команду.

«Когда тренируешь команду, которая шла не в лидерах, надо работать еще больше. Тот же Карседо после чемпионства с «Пафосом» не тренирует «Факел» — он пошел в «Спартак». Люблю своих ребят, дорожу ими. Благодарен, что они меня слушают, стараются. Но я пошел тренировать «Пари НН». Думаю, не каждый готов к подобному», — сказал Шпилевский «СЭ».

Шпилевский также отметил, что уровень чемпионата в России выше, чем на Кипре.

«Хотя и РПЛ гораздо сильнее, чем чемпионат Кипра. И здесь я сто процентов выиграл — понимаю, что в профессиональном плане стану лучше. Борьба за выживание, развитие молодых в таких условиях — это специфический и трудный шаг. Но с точки зрения развития карьеры он очень важен», — добавил Шпилевский.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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