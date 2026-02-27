Шпилевский — о работе в «Пари НН»: «Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как это сделал я»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей мотивации.

— В чем была главная мотивация поехать в «Пари НН»?

— Она в том, что здесь я могу получить опыт, который будет полезен в будущем. Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как это сделал я. Но ни о чем не жалею. Верю, что с командой мы добьемся прогресса и она останется в РПЛ. Хочу помочь «Пари НН» и доказать, что я готов выйти на новый уровень.

— Как и у Карседо, у вас тоже был еврокубковый опыт. И вы наверняка понимали, что в «Пари НН» он не повторится.

— Сейчас бессмысленно говорить о желании работать в лиге с еврокубками. Я в «Пари НН» и дал слово, что доведу миссию до конца, но и не стану говорить, что намерен задержаться здесь на 10 лет. Хочется расти, двигаться дальше. Мне 38 лет, но чувствую, что уже являюсь состоявшимся тренером. Многие, с кем я работал, сейчас находятся в топ-командах. Так что жму на газ. Много требую от ребят и уверен, что концовка сезона будет отличаться от первой половины.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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