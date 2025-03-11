Кисляк: «Был бы горд получить вызов в основную сборную России»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о попадании в расширенный список сборной России.

«Конечно, я жду, когда объявят основной состав сборной. Хотел бы туда попасть, я был бы горд получить этот вызов, но если в итоге поеду в молодежную сборную, то ничего страшного, у меня еще будет возможность попасть в основную команду.

Я увидел свою фамилию, был немного в шоке, стали сразу звонить и поздравлять друзья. Но я говорил, что это только расширенный список. Сестра вообще сначала не поверила, говорит: «Это что, взрослая сборная? Как так?» Конечно, это незабываемые эмоции, но потом остываешь и понимаешь, что нужно еще работать и работать», — сказал Кисляк в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».