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«Факел» объявил о возвращении Акбашева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Факела» Роман Акбашев снова стал игроком воронежцев, сообщает пресс-служба клуба.

17 января об уходе 32-летнего игрока объявил «Ростов», Акбашев перешел в ростовскую команду из «Факела» летом прошлого года.

«Расставание было недолгим. С возвращением, Роман. Сине-белый однажды — сине-белый навсегда», — сказано в сообщении пресс-службы воронежцев.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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