Педро — о победе на молодежном чемпионате Южной Америки: «Борьба была очень тяжелой»

Новичок «Зенита» нападающий Педро поделился рассказал о победе на молодежном чемпионате Южной Америки и своей физической форме после турнира.

«Было действительно непросто. В начале турнира пришлось пережить не самый простой период, но затем команда собралась, смогла переломить ход турнирной борьбы, и в последствии в финальном раунде мы не потерпели ни одного поражения. Побеждали, сыграли один раз вничью и смогли доказать, что мы — сильнейшие. Это исполнение мечты — выйти на поле в футболке сборной. Так что внутри только благодарность и ощущение выполненной задачи. Думаю, это был очень требовательный с точки зрения физических кондиций турнир, и борьба была очень тяжелой. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Мне необходимы были пару выходных дней, я их получил, смог выспаться, немножко перевести дух и на сегодняшний момент оцениваю свою физическую форму как достаточно хорошую. Сегодня я вернулся к занятиям с командой, буду продолжать входить в ритм», — цитирует футболиста пресс-служба петербургского клуба.

В финальном матче турнира сборная Бразилии обыграла сборную Чили со счетом 3:0. 18-летний Педро стал автором гола и двух результативных передач.

Бразилец перешел в «Зенит» в феврале 2025 года из «Коринтианса».