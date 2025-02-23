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Педро — о победе на молодежном чемпионате Южной Америки: «Борьба была очень тяжелой»

Сергей Ярошенко

Новичок «Зенита» нападающий Педро поделился рассказал о победе на молодежном чемпионате Южной Америки и своей физической форме после турнира.

«Было действительно непросто. В начале турнира пришлось пережить не самый простой период, но затем команда собралась, смогла переломить ход турнирной борьбы, и в последствии в финальном раунде мы не потерпели ни одного поражения. Побеждали, сыграли один раз вничью и смогли доказать, что мы — сильнейшие. Это исполнение мечты — выйти на поле в футболке сборной. Так что внутри только благодарность и ощущение выполненной задачи. Думаю, это был очень требовательный с точки зрения физических кондиций турнир, и борьба была очень тяжелой. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Мне необходимы были пару выходных дней, я их получил, смог выспаться, немножко перевести дух и на сегодняшний момент оцениваю свою физическую форму как достаточно хорошую. Сегодня я вернулся к занятиям с командой, буду продолжать входить в ритм», — цитирует футболиста пресс-служба петербургского клуба.

В финальном матче турнира сборная Бразилии обыграла сборную Чили со счетом 3:0. 18-летний Педро стал автором гола и двух результативных передач.

Бразилец перешел в «Зенит» в феврале 2025 года из «Коринтианса».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
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14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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