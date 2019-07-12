Школу, в которой учился Черенков, назовут именем футболиста. Ее детская команда сыграет со сверстниками из академии "Спартака"

25 июля, в день, когда легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет, в его память состоится матч между детскими командами 384-й (бывшей 811-й) московской общеобразовательной школы в Кунцеве, где учился мастер, и академии "Спартака" имени Ф.Ф.Черенкова.

В этой встрече, которая пройдет на школьном стадионе по адресу улица Беловежская, дом 7, будет разыгран Кубок Черенкова, и такие матчи станут ежегодными. Лучшим игрокам обеих команд будет вручена книга "Федор Черенков" в серии "ЖЗЛ" за авторством обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера и Владимира Галедина, на днях вышедшая в издательстве "Молодая гвардия".

Об этом на презентации книги, прошедшей в ресторане "На Шаболовке" в присутствии Станислава Черчесова, Олега Кононова, Александра Якушева, Дмитрия Аленичева, Евгения Ловчева, Сергея Шавло, Анзора Кавазашвили, Николая Толстых, родного брата и дочери Черенкова Виталия и Анастасии и многих других известных людей, рассказали организаторы предстоящего матча, одноклассник великого футболиста Александр Беляев и известный спартаковский болельщик Альберт Ермаков.

Также они сообщили, что на ученом совете школы при поддержке директора Ильи Морозова принято решение с нового учебного года официально назвать корпус начальных классов, располагающийся в бывшей 811-й школе, школой имени Ф.Черенкова, а в ней перед началом матча 25 июля откроется мемориал ее самого знаменитого ученика.

Этот матч, организованный совместно с ФК "Спартак", посетят ближайшие родственники Черенкова. Он будет открыт для публики. Начало – в 14.00, а в 11.00 ветераны красно-белых почтят память Федора на Троекуровском кладбище.

Рабинер презентовал книгу о Черенкове