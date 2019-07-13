Шишкин прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"

Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин с пониманием отнесся к переходу полузащитника Дениса Глушакова в "Ахмат"​.

32-летний Глушаков покинул "Спартак" летом 2019-го. Хавбек выступал за красно-белых с 2013 года.

– Каковы приоритеты – больше играть, материально себя обеспечить, выиграть трофеи?

– Все что вы назвали, для футболиста важно. Мне 32 года, силы в себе чувствую. Понятно, что финансовая составляющая немаловажна, но хочется еще брать трофеи. Главный приоритет – играть.

– Не хотите к Глушакову в "Ахмат"?

– (Смеется.) Такой вопрос… Вы знаете, у каждого своя судьба. У Дениса тоже недавно была непростая ситуация. Я больше думаю о себе и стараюсь сейчас найти команду.

– Как отнеслись к его переходу?

– Абсолютно нормально. Денис знает Рашида Рахимова еще по "Локомотиву", поэтому возможно с этим был связан переход. Ничего удивительного нет. (Арман Мкртчян)

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