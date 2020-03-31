Широков считает, что ряду команд не понравится, если чемпионат России не будет доигран

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о коронавирусе. Чемпионат России из-за пандемии приостановлен до 10 апреля.

— Если на планете заболели 600 тысяч человек, то это серьезно, — цитирует Широкова «Спорт уик-энд». — Нужно предотвратить распространение коронавируса, чтобы не сложилась такая ситуация, как в Испании или Италии. До середины апреля стоит подождать с прогнозами. Если будет все нормально, то в середине мая футбольные матчи возобновятся.

— В волейболе итоговые места чемпионата России определили по итогам регулярного сезона, не доиграв плей-офф. В баскетболе и хоккее сезон объявили закрытым, но чемпиона не назвали. В РПЛ можно подвести итоги по результатам 22 туров?

— Не думаю, что это понравится «Краснодару», который сейчас уступает второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов «Локомотиву», имея равное с ним количество очков. Посмотрим, какие рекомендации даст УЕФА. И в стане аутсайдеров тоже еще ничего не ясно. Понятно одно: пока не стоит принимать необдуманные решения.