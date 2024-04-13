Широков рассказал, почему «Спартак» не борется стабильно за титулы

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Роман Широков поделился мнением о том, почему «Спартак» не может стабильно бороться за титулы.

«Внутри не все гладко, не удается стабилизировать ситуацию. Слишком много бенефициаров, которые заинтересованы в том, чтобы находиться в этом клубе. Они эту ситуацию подогревают, поэтому не все так и хорошо. Поэтому уже и не народная команда, как я слышал», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 матчах. В 24-м туре красно-белые потерпели поражение от «Сочи» (0:1).

Последний раз «Спартак» становился победителем РПЛ в сезоне-2016/2017.