Широков оценил трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов»

«Не знаю, хороший это вариант или нет. Время покажет. Как это оценить? Вы место в турнирной таблице-то посмотрите, где «Крылья Советов» находятся. Только он и его агент решают, хороший это вариант или нет. Здесь идет совокупность факторов. Они идут на определенные финансовые условия. Может, для кого-то это приоритет. Мне трудно сказать, хороший ли это для него трансфер», — цитирует Широкова Vprognoze.ru.