В Крыму оценили переход Сычевого в «Крылья Советов»

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин прокомментировал переход форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Сложно давать оценку перехода, не зная все тонкости произошедшего. Обычно футболист уходит в команду выше рангом. Не готов сказать однозначно, но в данной ситуации, думаю, на первую строчку вышел материальный вопрос.

В какой бы команде хотел видеть Владимира? Провокационный вопрос. Однозначно топ-5. Хотел бы видеть Сычевого в одном из клубов первой пятерки РПЛ", — цитирует Бородкина Sport24.

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.