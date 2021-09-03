Промес и Соболев помогли «Спартаку» разгромить дубль
Сегодня, 3 сентября, на тренировочной базе около «Открытие Банк Арены» прошел товарищеский матч между основной и молодежной командами «Спартака», информирует сайт красно-белых.
Игра состояла из двух таймов по 30 минут. В первой половине дублеры навязали борьбу, и к перерыву счет оставался ничейным — 0:0.
Однако затем основа забила шесть мячей в ворота молодежки. По два раза отличились Эсекиэль Понсе и Квинси Промес, по голу в активе Александра Соболева и Александра Ломовицкого.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-03-osnova_i_dubl_proveli_tovarishcheskiy_match/
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