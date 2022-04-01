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Шиманьски доиграет сезон за московское «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски доиграет этот сезон за московское «Динамо», сообщает pitkanozna.pl. Игрок вернулся в Москву в ночь на 31 марта.

По информации источника, Шиманьски уже сказал тренеру , что покинет клуб после этого сезона. Почти наверняка летом полузащитник покинет Россию и найдет новый клуб.

Себастьян Шиманьски. Шиманьски вернулся в «Динамо»

Напомним, что агент футболиста Мариуш Пекарски заявлял польским СМИ, что Шиманьски может покинуть «Динамо» до 7 апреля, а испанская AS писала об интересе «Реал Сосьедад».

Действующий контракт польского полузащитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года.

Себастьян Шиманьски
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