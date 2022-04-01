Шиманьски доиграет сезон за московское «Динамо»

Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски доиграет этот сезон за московское «Динамо», сообщает pitkanozna.pl. Игрок вернулся в Москву в ночь на 31 марта.

По информации источника, Шиманьски уже сказал тренеру , что покинет клуб после этого сезона. Почти наверняка летом полузащитник покинет Россию и найдет новый клуб.

Напомним, что агент футболиста Мариуш Пекарски заявлял польским СМИ, что Шиманьски может покинуть «Динамо» до 7 апреля, а испанская AS писала об интересе «Реал Сосьедад».

Действующий контракт польского полузащитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года.