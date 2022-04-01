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Сегодня, 09:06

Двоюродный брат Лукаку покинул «Уфу», не успев дебютировать за клуб

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Боли Болинголи Мбомбо.
Фото ФК Уфа

Защитник Боли Болинголи Мбомбо покинул «Уфу», сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний бельгиец был арендован уфимцами у «Селтика» в феврале, однако не успел дебютировать за клуб из Башкирии.

Боли Болинголи — воспитанник бельгийского «Брюгге», в составе которого он становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. Защитник является двоюродным братом форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/boli-bolingoli-pokidaet-fk-ufa
ФК Уфа
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