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Сегодня, 09:30

Шикунов: «Запас прочности у «Зенита» — просто космос! Четыре нападающих!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что клуб поступил верно, решив не приобретать нападающего «Краснодара» Кордобу. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Не считаете, что «Спартаку» просто не хватает скамейки, глубины состава? Где эффективный большой нападающий, который нужен для плана «Б»?

— «Спартак» пытался, искал, хотел подписать нападающего. Но, увы, не успел. Велись переговоры по тому же Кордобе. Не сложилось. Поэтому, конечно, сейчас красно-белым такого большого нападающего и не хватает.

— Понимаете клуб, который решил отказаться от подписания Кордобы из-за его запросов по зарплате? (4-5 миллионов евро в год. — Прим. «СЭ»).

— Его запросы — это уже чересчур... У нас же нет Лиги чемпионов и Лиги Европы. Тогда какой смысл платить такие деньги?

— Чтобы побороться с «Зенитом» за золото.

— Нет, в любом случае в этом сезоне с «Зенитом» тягаться тяжело. У Питера четыре нападающих! Лусиано, Соболев, Кассьерра, Глушенков скоро поправится и тоже может сыграть на этой позиции. Четыре, понимаете? Больше, чем во всей лиге (Смеется.). Запас прочности у команды Семака — просто какой-то космический! Два равных состава. Два!

Джон Кордоба и&nbsp;Наиль Умяров. «Зачем «Спартаку» платить Кордобе такие деньги? У «Зенита» космический запас прочности». Шикунов — о матче в Махачкале

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
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Химки – Оренбург
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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