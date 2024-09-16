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Сегодня, 10:41

«Краснодар» готов предложить 18 миллионов евро за Солари из «Ривер Плейт»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари может продолжить карьеру в России, сообщает Soy Del Millo.

По сведениям источника, на 23-летнего аргентинца претендует «Краснодар», который уже интересовался игроком зимой 2024 года. Российский клуб готов заплатить за Солари около 18 миллионов евро.

В 2024 году Солари провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
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 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
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6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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