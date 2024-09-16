«Краснодар» готов предложить 18 миллионов евро за Солари из «Ривер Плейт»

Полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари может продолжить карьеру в России, сообщает Soy Del Millo.

По сведениям источника, на 23-летнего аргентинца претендует «Краснодар», который уже интересовался игроком зимой 2024 года. Российский клуб готов заплатить за Солари около 18 миллионов евро.

В 2024 году Солари провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.