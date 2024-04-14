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Сегодня, 19:15

Шикунов о Карпине в «Спартаке»: «Это реально. Был большим футболистом, набрался тренерского опыта»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что Валерий Карпин может стать новым главным тренером красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

— Слишкович — временная фигура?

— Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.

— Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов — Валерия Карпина и Владимира Ивича.

— Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.

— Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.

— Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок к нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!

— И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

— Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же — мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по май 2014 года.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль, наверное, слабейший тренер в истории клуба. Карпин в «Спартаке»? Это реально». Мнение Шикунова

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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«Крылья Советов» — «Рубин»: Горшков со штрафного вывел хозяев вперед

Шикунов назвал «Ростов» лучшей командой весенней части РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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