Шикунов о Карпине в «Спартаке»: «Это реально. Был большим футболистом, набрался тренерского опыта»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что Валерий Карпин может стать новым главным тренером красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.
— Слишкович — временная фигура?
— Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.
— Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов — Валерия Карпина и Владимира Ивича.
— Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.
— Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.
— Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок к нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!
— И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?
— Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же — мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.
Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по май 2014 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
9
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6