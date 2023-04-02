Шикунов — об игре «Спартака»: «Все как было, так и осталось, но не забивают почему-то»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о выступлении московской команды после зимней паузы.

«Закономерности я не вижу. Где-то случайность — не обыграли «Урал», еле взяли «Факел», был тяжелый матч в «Оренбурге». Вчера они должны были забивать три-четыре мяча. Вот так не пошло. Ничего глобального там нет, но вот не забивают почему-то, к сожалению. Сказать, что «Спартак» проваливается по игре — нет. Они в Оренбурге не справились с этим полем: грубые ошибки, падали, мячи залетали. Хотя при 2:0 могли сравнивать и выигрывать, но вот не забивают. Почему-то не идет. Они же создают моменты, если бы игры не было, то это другой вопрос. Все как было, так и осталось в принципе. Надо с реализацией решить вопрос и все будет нормально. Прорвет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шикунова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В 22-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.