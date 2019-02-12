"Шериф" стал соперником "Спартака" на сборе в Турции

"Спартак" на заключительном тренировочном сборе проведет матч против "Шерифа", сообщает официальный клуба из Молдавии. Встреча состоится в Турции 24 февраля.

Напомним, что сегодня красно-белые проведут матч против "Мура", после чего вернутся в Москву. После трех выходных дней команда отправиться в Белек. Матч против "Мура" состоится в 15.00 (мск), "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи