"Шериф" стал соперником "Спартака" на сборе в Турции

"Спартак" на заключительном тренировочном сборе проведет матч против "Шерифа", сообщает официальный клуба из Молдавии. Встреча состоится в Турции 24 февраля.
Напомним, что сегодня красно-белые проведут матч против "Мура", после чего вернутся в Москву. После трех выходных дней команда отправиться в Белек. Матч против "Мура" состоится в 15.00 (мск), "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Первый учебно-тренировочный сбор окончен, но впереди нас ждет второй из них, который начнется 17 февраля.https://t.co/tDQEcD3yGl pic.twitter.com/kFEBcGsyZM– FC Sheriff (@FotclubSheriff) 12 февраля 2019 г.
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