Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат»
15:43
Вратарь Гиорги Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат», сообщает официальный сайт грозненцев. 31-летний голкипер подписал контракт по схеме «2+1». Выступать за «Ахмат» он будет под номером 88.
В чемпионате России-2019/20 Шелия принял участие в 29 матчах «Тамбова» из 30 и пропустил 41 мяч.
Голкипер Гиорги Шелия, выступавший в минувшем сезоне за «Тамбов», перешел в «Ахмат».— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 1, 2020
Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1.
За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.
Добро пожаловать, Гиорги! pic.twitter.com/SDR33yh2zT
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