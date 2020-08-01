РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат»

15:43
Гиорги Шелия. Фото ФК "Ахмат"
Гиорги Шелия. Фото ФК "Ахмат"
Теги:

Вратарь Гиорги Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат», сообщает официальный сайт грозненцев. 31-летний голкипер подписал контракт по схеме «2+1». Выступать за «Ахмат» он будет под номером 88.

В чемпионате России-2019/20 Шелия принял участие в 29 матчах «Тамбова» из 30 и пропустил 41 мяч.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир