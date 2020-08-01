Вратарь Гиорги Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат», сообщает официальный сайт грозненцев. 31-летний голкипер подписал контракт по схеме «2+1». Выступать за «Ахмат» он будет под номером 88.

В чемпионате России-2019/20 Шелия принял участие в 29 матчах «Тамбова» из 30 и пропустил 41 мяч.