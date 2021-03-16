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Шайбеков — о возвращении Газизова в «Уфу»: «Нет никаких обид. Надо кем-то жертвовать»

10:20
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал возвращение в клуб Шамиля Газизова.

«Я думаю, все будет по-старому. Сейчас главная задача — оставить клуб в РПЛ. Я же очень рад, что Шамиль Камилович вернулся в клуб. Нет ли у меня обид, что я ухожу с поста генерального директора? Все бывает в жизни, но результаты команды сейчас не очень. Приходится кем-то жертвовать. Никаких обид у меня нет», — сказал Шайбеков «СЭ»

Шамиль Газизов руководил ФК «Уфа» с 2012 по 2020 годы. За 8 лет его работы генеральным директором «Уфа» добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан.

Летом 2020 года Шамиль Газизов стал генеральным директором московского «Спартака». За короткий срок управленец вывел московский клуб из середины таблицы в лидеры чемпионата.

(Владислав Флегонтов)

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