Газизов прокомментировал свое возвращение на пост гендиректора «Уфы»
Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» возвращение на должность генерального директора «Уфы». Ранее занимавший этот пост Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.
«Так решили. Я принял предложение, потому что родной клуб сейчас не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперед. Вместе будем выходить из сложной ситуации», — сказал Газизов «СЭ».
Также Газизов назвал главную задачу «Уфы» в этом сезоне.
«Другой задачи, кроме как сохранять прописку, быть не может. Заглядывать вперед не буду, будем двигаться потихонечку. Ближайший матч — с «Локомотивом». Очень важная игра», — добавил Газизов.
Напомним, что Газизов работал в должности гендиректора «Уфы» до лета 2020 года. Затем он занял аналогичный пост в «Спартаке», но в декабре прекратил свою работу.
(Константин Колмаков)
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