РПЛ
Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов прокомментировал свое возвращение на пост гендиректора «Уфы»

10:36
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» возвращение на должность генерального директора «Уфы». Ранее занимавший этот пост Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.

«Так решили. Я принял предложение, потому что родной клуб сейчас не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперед. Вместе будем выходить из сложной ситуации», — сказал Газизов «СЭ».

Также Газизов назвал главную задачу «Уфы» в этом сезоне.

«Другой задачи, кроме как сохранять прописку, быть не может. Заглядывать вперед не буду, будем двигаться потихонечку. Ближайший матч — с «Локомотивом». Очень важная игра», — добавил Газизов.

Напомним, что Газизов работал в должности гендиректора «Уфы» до лета 2020 года. Затем он занял аналогичный пост в «Спартаке», но в декабре прекратил свою работу.

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...