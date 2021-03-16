Газизов прокомментировал свое возвращение на пост гендиректора «Уфы»

Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» возвращение на должность генерального директора «Уфы». Ранее занимавший этот пост Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.

«Так решили. Я принял предложение, потому что родной клуб сейчас не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперед. Вместе будем выходить из сложной ситуации», — сказал Газизов «СЭ».

Также Газизов назвал главную задачу «Уфы» в этом сезоне.

«Другой задачи, кроме как сохранять прописку, быть не может. Заглядывать вперед не буду, будем двигаться потихонечку. Ближайший матч — с «Локомотивом». Очень важная игра», — добавил Газизов.

Напомним, что Газизов работал в должности гендиректора «Уфы» до лета 2020 года. Затем он занял аналогичный пост в «Спартаке», но в декабре прекратил свою работу.

(Константин Колмаков)