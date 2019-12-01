Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России против «Спартака», информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 1 декабря, начало — в 19.00 (мск).

С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдут полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси — Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 7-я строчка.

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