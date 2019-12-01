Шатов и Дзюба — в старте «Зенита» на матч со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России против «Спартака», информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 1 декабря, начало — в 19.00 (мск).
С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдут полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси — Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 7-я строчка.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСпартак! pic.twitter.com/CPmaOTqO0Q— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) December 1, 2019
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