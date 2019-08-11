Шарлия рассказал, когда он сможет стать игроком стартового состава ЦСКА

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия - о своих шансах пробиться в стартовый состав команды.

— Когда только перешел, прикидывал, что потребуется три-четыре месяца привыкнуть к новым требованиям, к тренировкам, к лиге, - цитирует футболиста официальный сайт армейцев. - Но Игорь Дивеев был еще травмирован, и я спросил себя, могу ли я начать этот сезон в старте? Ведь в межсезонье на сборах, считаю, я играл неплохо. И действительно, на первый матч, против "Крыльев", тренеры решили выпустить именно меня. После ситуация поменялась, но я по-прежнему счастлив, как все идет, и рассчитываю пробиться в основу. Как только буду готов на 100 процентов и адаптируюсь к российскому футболу, думаю, буду выходить в старте.

22-летний хорват в текущем сезоне провел три матча за ЦСКА.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр