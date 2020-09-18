Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко оценил шансы ЦСКА на победу в матче 8-го тура чемпионата России против «Уфы».

— Дисциплина, самоотдача и хорошая физическая подготовка у «Уфы» никуда не делись — просто так бывает, что на определенном этапе это перестает работать, — цитируют «Известия» Дмитрий Кириченко. — Просто сейчас на клуб настраиваются уже по-другому, как на крайне опасного соперника. Плюс ряд значимых игроков покинули коллектив. Это все объективные трудности, но, думаю, что со временем «Уфа» их решит и начнет снова регулярно набирать очки. Правда, это будет непросто сделать в игре с ЦСКА, так как армейцы прилично усилились и уже начинают пожинать плоды хорошей работы, что и показала победа над «Спартаком». Поэтому шансы взять три очка в Уфе у них есть.