Тарпищев: «Карседо не допускает ошибок Станковича. У Деяна не было контакта с игроками»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» оценил изменения при новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«При Карседо есть изменения. Он в поиске, не допускает ошибок Станковича. Деян был хорошим, но у него не было контакта с игроками. Важно, чтобы у Карседо был контакт», — сказал Тарпищев «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Спартак» (41 очко) занимает шестое место в турнирной таблице.