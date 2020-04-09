Шамиль Газизов: «Все клубы должны сплотиться ради общей корпоративной этики»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов? считает, что клубы должны сплотиться в период пандемии коронавируса. На недавнем общем собрании руководители клубов заключили неформальное соглашение о том, что никто из них не будет пользоваться сложной ситуацией в других командах.

— Посыл в том, что все должны сплотиться ради нашей общей корпоративной этики, — цитируют «Известия» Газизова. — Прописать это невозможно, поэтому мы заключили джентльменское соглашение. Конечно, речь идет о грядущем трансферном окне. Мы же не живем только сегодняшним днем. Понятно, что сейчас все очень призрачно, но мы должны планировать, как будем действовать дальше

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется