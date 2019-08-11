Шамиль Газизов: "В следующем сезоне будет новый лимит. "Уфа" омолаживает коллектив"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов уверен в победе над "Арсеналом" в матче 5-го тура чемпионата России. Он посетовал на ранний вылет туляков из Лиги Европы - "Арсенал" вылетел во втором раунде от "Нефтчи" (0:1, 0:3).

- В следующем сезоне будет новый лимит. Делаем упор на омоложение коллектива, - сказал Газизов в эфире "Матч премьер". - Новые игроки прогрессируют. Есть уверенность, что мы покажем добротный и качественный футбол в Туле. Думаю, мы победим, причем победим с хорошим счетом.

"Арсенал" за последние годы показал качественный результат. Очень болели за них в еврокубке. К тому же нам это было бы проще - они бы играли в четверг, а потом с нами.

Трансляция матча "Арсенал" - "Уфа"