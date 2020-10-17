Шамиль Газизов: «У «Спартака» могло бы быть больше очков? Я сейчас буду смеяться»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ прокомментировал турнирное положение команды.
Красно-белые с 24 очками занимают второе место в чемпионате России.
— Вы сами не переживаете, что взяли Мозеса только после трети чемпионата?
— А сколько у нас очков?
— Могло быть больше.
— Я сейчас буду смеяться. А могло быть и меньше. Очков прилично. Значит, мы действовали абсолютно верно. А все остальные разговоры — это просто домыслы и сочинения на вольную тему. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.