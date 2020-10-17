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Шамиль Газизов: «У «Спартака» могло бы быть больше очков? Я сейчас буду смеяться»

23:19
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ прокомментировал турнирное положение команды.

Красно-белые с 24 очками занимают второе место в чемпионате России.

— Вы сами не переживаете, что взяли Мозеса только после трети чемпионата?

— А сколько у нас очков?

— Могло быть больше.

— Я сейчас буду смеяться. А могло быть и меньше. Очков прилично. Значит, мы действовали абсолютно верно. А все остальные разговоры — это просто домыслы и сочинения на вольную тему. (Севастиан Терлецкий)

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